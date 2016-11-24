Гутерриш заговорил с Путиным по-русски без акцента

Российский президент Владимир Путин встретился с прибывшим в Москву избранным генсеком ООН Антониу Гутерришем. Глава государства поздравил Гутерриша с избранием, а тот в ответ сказал слова благодарность на русском языке почти без акцента.

«Я хочу воспользоваться случаем лично поздравить вас с избранием на очень ответственный пост генсека ООН», — сказал Путин, на что Гутерриш ответил по-русски: «Спасибо большое».

Гутерриш также подчеркнул, что для него «действительно большое удовольствие» снова быть в России. Он также вспомнил, что уже встречался с Путиным — после саммита Россия—ЕС, после российско-португальского саммита, а также после работы Гуттереша на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Наши отношения в тот период были конструктивными, эффективными и важными. Я никогда их не забуду», — заверил избранный генсек ООН.

Читайте также:

Путин примет в Москве генсека ООН Антониу Гутерриша

