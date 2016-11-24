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Четверг,
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Минобороны РФ призывает США не мешать действиям ВКС в Сирии

В российском военном ведомстве ответили на заявление представителя Госдепа Марка Тонера, просившего третьи страны не помогать танкерам РФ, поставляющим топливо российской авиагруппе

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия за один год операции в Сирии сделала то, о чем возглавляемая США коалиция до сих пор может только мечтать.

Так в Министерстве обороны России прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США Марка Тонера. Накануне он обратился к третьим странам с просьбой не оказывать поддержку российским танкерам, поставляющим топливо российской авиагруппе в Сирии.

Борьба с международным терроризмом в Сирии никогда не являлась целью уходящей администрации США, отметил Конашенков. Представитель Минобороны напомнил, что за год благодаря действиям российской авиации более двух тысяч сирийских населенных пунктов вернулись к мирной жизни.

«Ведь всего за один год операции нам удалось сделать то, о чем возглавляемая США так называемая международная коалиция до сих пор может только мечтать»,  добавил генерал-майор.

«Поэтому если не можете или не хотите бороться с «ИГИЛ» и «ан-Нусрой» (террористические группировки, запрещены в РФ.  Ред.)  хотя бы не мешайте»,  резюмировал Конашенков.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Минобороны РФ призывает США не мешать действиям ВКС в Сирии

В российском военном ведомстве ответили на заявление представителя Госдепа Марка Тонера, просившего третьи страны не помогать танкерам РФ, поставляющим топливо российской авиагруппе

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