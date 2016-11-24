Минобороны РФ призывает США не мешать действиям ВКС в Сирии

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия за один год операции в Сирии сделала то, о чем возглавляемая США коалиция до сих пор может только мечтать.

Так в Министерстве обороны России прокомментировали заявление представителя Госдепартамента США Марка Тонера. Накануне он обратился к третьим странам с просьбой не оказывать поддержку российским танкерам, поставляющим топливо российской авиагруппе в Сирии.

Борьба с международным терроризмом в Сирии никогда не являлась целью уходящей администрации США, отметил Конашенков. Представитель Минобороны напомнил, что за год благодаря действиям российской авиации более двух тысяч сирийских населенных пунктов вернулись к мирной жизни.

«Ведь всего за один год операции нам удалось сделать то, о чем возглавляемая США так называемая международная коалиция до сих пор может только мечтать», — добавил генерал-майор.

«Поэтому если не можете или не хотите бороться с «ИГИЛ» и «ан-Нусрой» (террористические группировки, запрещены в РФ. — Ред.) — хотя бы не мешайте», — резюмировал Конашенков.