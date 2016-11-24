Сумма штрафов для Мары Багдасарян составляет уже 139 тыс. рублей

Мировой судебный участок Савеловского района Москвы назначил участнице гонок на Gelandewagen Маре Бaгдacapян еще 5 тыс. рублей штрафа.



Таким образом, общая сумма денежных средств, которая должна уплатить злостная нарушительница ПДД, составляет уже 139 тыс. рублей.



Отмечается, что сегодня судом было рассмотрено еще пять административных дел в отношении Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.



«Судья по результатам рассмотрения административных дел с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде административных штрафов в размере 1 тыс., 1 тыс., 1 тыс., 1 тыс., 1 тыс. рублей», — цитирует слова пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко агентство «Интерфакс».



Стоит отметить, что кроме денежного штрафа гонщица приговорена к 600 часов обязательных работ, которые она должна будет отработать в качестве дворника на севере Москвы.

Напомним, Багдасapян была задержана на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, но в ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится около 16 нeоплaченных штрафов.



Позже в отношении девушки в суд поступил в общей сложности 51 материал, касающийся нарушений ПДД. В данный момент ей уже назначено 10 суток ареста и 135 часов исправительных работ, но суду предстоит рассмотреть еще 47 эпизодов. Наказание за них также предусматривает как арест и исправительные работы, так и штрафы.

