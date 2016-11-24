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Порошенко ознакомил Трампа с обстановкой в Донбассе

Президент Украины рассказал избранному президенту США о ситуации на востоке Украины во время телефонного разговора

Президент Украины на пресс-конференции, состоявшейся после саммита Украина–Евросоюз, рассказал журналистам, что ознакомил избранного президента США с обстановкой в Донбассе.

Порошенко уточнил, что тему Донбасса и Крыма в ходе телефонной беседы поднял сам Трамп, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Вопрос оккупации Крыма и Донбасса был поднят избранным президентом Трампом во время нашего телефонного разговора», — заявил он, не уточнив подробности беседы. Порошенко уточнил, что предоставил Трампу «очень подробную информацию» по ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Трампа и Порошенко состоялся 15 ноября. 8 ноября миллиардер-республиканец, не скрывающий намерения «поладить с Россией», был избран президентом США.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Порошенко ознакомил Трампа с обстановкой в Донбассе

Президент Украины рассказал избранному президенту США о ситуации на востоке Украины во время телефонного разговора

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