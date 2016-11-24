Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Генсек НАТО заявил, что не альянс расширяется на восток

По мнению Йенса Столтенберга, это страны Восточной Европы присоединяются к альянсу

Выступая перед студентами Оксфордского университета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что не альянс расширяется на восток, а страны Восточной Европы присоединяются к нему.

При этом генсек НАТО посоветовал России «расслабиться» и принять эту ситуацию. «России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что ему непонятно возмущение России, вызванное расширением НАТО.

«Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе — это провокация», — отметил он. Это «не НАТО расширяется» на восток, а «Польша, Эстония, Латвия, Литва и Венгрия» решили присоединиться к нему, сказал Столтенберг, передает «Федеральное агентство новостей».

Читайте также:

НАТО раскритиковало размещение РФ ракетных комплексов в Калининграде

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Генсек НАТО заявил, что не альянс расширяется на восток

По мнению Йенса Столтенберга, это страны Восточной Европы присоединяются к альянсу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке