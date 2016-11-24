Генсек НАТО заявил, что не альянс расширяется на восток

Выступая перед студентами Оксфордского университета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что не альянс расширяется на восток, а страны Восточной Европы присоединяются к нему.

При этом генсек НАТО посоветовал России «расслабиться» и принять эту ситуацию. «России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что ему непонятно возмущение России, вызванное расширением НАТО.

«Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе — это провокация», — отметил он. Это «не НАТО расширяется» на восток, а «Польша, Эстония, Латвия, Литва и Венгрия» решили присоединиться к нему, сказал Столтенберг, передает «Федеральное агентство новостей».

