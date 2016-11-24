Севастопольский суд не подтвердил арест Пархоменко за шпионаж

Материалы по делу бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко на рассмотрение инстанции не поступали
Севастопольский суд не подтвердил арест бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко за шпионаж.
Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда города.
«На сегодняшний день материалов по указанному делу в Ленинский районный суд города Севастополя не поступало», — цитирует ТАСС официальное заявление.
Ранее источники информировали, что Пархоменко по решению суда был арестован на два месяца.
Бывшему офицеру инкриминируют передачу секретных данных о Черноморском флоте украинским спецслжбам.
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