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Сайт «Мемориала» рухнул после публикаций базы данных сотрудников НКВД

Правозащитники выложили досье на 40 тыс. чекистов c 1935 по 1939 год

Сайт правозащитной организации «Мемориал» рухнул после публикаций базы данных 40 тыс. сотрудников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).

Источником для публикации стали приказы ведомства по личному составу во время так называемого Большого террора (1935-1939 год).

Здесь собрана информация, как о присвоении званий и наград, так и об увольнениях и репрессиях в отношении сотрудников НКВД, сообщает «РИА Новости».

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации, назвал эту ситуацию чувствительной, поскольку в обществе на нее сложились диаметрально противоположные точки зрения.

Читайте также: Песков назвал чувствительной тему о раскрытии досье сотрудников НКВД

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Сайт «Мемориала» рухнул после публикаций базы данных сотрудников НКВД

Правозащитники выложили досье на 40 тыс. чекистов c 1935 по 1939 год

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