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Из-за пожаров в Израиле эвакуировали 60 тыс. человек

Возгорание лесов и кустарника в районе Хайфы вызвало автомобильные пробки в стране

Из-за природных пожаров в Израиле эвакуировали 60 тыс. человек.

Об этом заявил официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

«В течение дня были эвакуированы порядка 12 микрорайонов в центральной и северной частях Хайфы, за день всего эвакуировано около 60 тыс. человек из домов», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что жители смогут вернутся только когда разрешит полиция.

При этом, первоначально эвакуация вызвал пробки, но сейчас все трассы, кроме тех, что находятся рядом с очагами пожара, свободны.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Из-за пожаров в Израиле эвакуировали 60 тыс. человек

Возгорание лесов и кустарника в районе Хайфы вызвало автомобильные пробки в стране

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