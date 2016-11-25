Из-за пожаров в Израиле эвакуировали 60 тыс. человек

Из-за природных пожаров в Израиле эвакуировали 60 тыс. человек.

Об этом заявил официальный представитель правоохранительных органов Михаэль Зингерман.

«В течение дня были эвакуированы порядка 12 микрорайонов в центральной и северной частях Хайфы, за день всего эвакуировано около 60 тыс. человек из домов», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что жители смогут вернутся только когда разрешит полиция.

При этом, первоначально эвакуация вызвал пробки, но сейчас все трассы, кроме тех, что находятся рядом с очагами пожара, свободны.

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