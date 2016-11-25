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Минобороны России развернет уникальную систему морской слежки

Система «Гармония» сможет обнаруживать все находящиеся в мировом океане корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты

Российское Министерство Обороны начало развертывание уникальной подводной системы гидроакустического слежения, которая способна сделать «прозрачными» целые районы мирового океана. Изделие, получившее индекс «Гармония», способно обнаруживать все находящиеся там корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты.

В основе «Гармонии» лежат специальные подводные роботизированные комплексы, которые выходят из субмарины и разворачивают на дне мощные гидроакустические станции. Далее роботы передают всю полученную информацию на командный пункт управления через спутники. 

Эксперты считают, что отдельные элементы системы уже начали свою работу, а полностью «Гармония» будет функционировать не позднее 2020 года.  

Более подробно читайте в  эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Россия разворачивает глобальную систему морского слежения   

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Минобороны России развернет уникальную систему морской слежки

Система «Гармония» сможет обнаруживать все находящиеся в мировом океане корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты

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