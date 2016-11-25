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Карякин прокомментировал свое поражение в 10-й партии шахматного ЧМ

Российский гроссмейстер считает, что мог бы не проиграть

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен хорошо провел 10-ю партию матча за мировую шахматную корону. Об этом заявил потерпевший поражение соперник Карлсена — россиянин Сергей Карякин на пресс-конференции после игры в Нью-Йорке.

«Карлсен играл хорошо и создал мне проблемы. В какой-то момент я был в цейтноте и допустил ошибку, но в той позиции была очень сложная ситуация. Это была интересная партия с большим количеством интересных решений, я мог не проиграть, но так иногда случается», — приводит его слова норвежское издание Dagbladet.

Напомним, десятая партия матча продолжалась около шести с половиной часов и закончилась победой Карлсена. Восемь из предыдущих партий завершились вничью и одна — победой Карякина. В настоящий момент счет в матче равный — 5,0:5,0. Шахматистам предстоит сыграть еще две партии. Если после 12 партий счет останется ничейным, то будет объявлен тай-брейк — гроссмейстеры проведут партии с укороченным контролем времени.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Карякин прокомментировал свое поражение в 10-й партии шахматного ЧМ

Российский гроссмейстер считает, что мог бы не проиграть

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