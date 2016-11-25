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«Вице-адмирал Кулаков» отбуксировал украинское судно на стоянку

В ближайшее время экипаж предадут греческим спасателям

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отбуксировал спасенное украинское рыболовецкое судно на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос (30 морских миль южнее Крита).

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отмечается, для отбуксировки судна российский корабль преодолел свыше 140 морских миль. Украинским морякам оказали необходимую, в том числе медицинскую, помощь. В ближайшее время судно с экипажем передадут греческим спасателям.

«БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжил выполнение задач боевой службы в составе постоянной группировки кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море»,— сообщили в Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что «Вице-адмирал Кулаков» спас экипаж с потерпевшего бедствие в Средиземном море украинского рыболовецкого судна. Российский корабль по просьбе капитана дрейфовавшего украинского корабля взял судно на буксир.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

«Вице-адмирал Кулаков» отбуксировал украинское судно на стоянку

«Вице-адмирал Кулаков» отбуксировал украинское судно на стоянкуВ ближайшее время экипаж предадут греческим спасателям

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