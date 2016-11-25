Киевский суд возьмут под охрану из-за допроса Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович сегодня даст показания в качестве свидетеля по одному из многочисленных уголовных дел, которые были заведены после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.



Допрос начнется в 14.00. Четвертый президент Украины выступит перед Святошинским районным судом города Киев, при этом сам он будет находиться в Ростове-на-Дону. Янукович, а также бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк проходят свидетелями по делу о событиях на майдане в феврале 2014 года, которое возбуждено в отношении пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут».

В Нацполиции отметили, что киевский суд будут охранять 130 стражей порядка. Заявок на митинги пока не поступало.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что допрос может быть сорван из-за возможных помех видеосвязи.



Он уже потребовал от государственной судебной администрации Украины обеспечить надежную и качественную связь между Святошинским и Ростовским судами.



Стоит отметить, что в среду, 23 ноября, генпрокуратура Украины допросила мэра Киева Виталия Кличко по делу о событиях на майдане. Он прошел допрос в качестве свидетеля.

Напомним, 21 ноября 2013 года на главной киевской площади Независимости — майдане Незалежности — сторонники евроинтеграции организовали массовые протестные акции, в результате которых произошла насильственная смена власти. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

