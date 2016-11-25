Опубликовано видео спасения судна Украины «Вице-адмиралом Кулаковым»

Министерство обороны России опубликовало видео спасательной операции в Средиземном море, когда российский противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» спас украинское рыболовное судно.



Российские моряки с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» передали украинскую рыболовецкую шхуну «097» спасательным службам Греции в районе острова Гавдос, сообщили в ведомстве.



Спасательная операция по буксировке терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна завершена, сообщает телеканал «Звезда».

Для спасения экипажа российский военный корабль преодолел расстояние свыше 140 морских миль.



Украинским морякам была оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние членов экипажа потерпевшего бедствие судна оценивается как удовлетворительное.

После завершения спасательной операции БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжил выполнение боевых задач в Средиземном море.