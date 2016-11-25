Суд предложил перенести заседание по делу майдана на 28 ноября

Святошинский районный суд Киева предлагает перенести сегодняшнее заседание по делу о беспорядках на майдане на 28 ноября. Сегодня в режиме видеоконференции суд планировал допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях 2014 года.

Сейчас суд ушел на перерыв с целью согласовать новую дату.

На сегодняшнем заседании не присутствуют бойцы «Беркута», которые проходят по делу в качестве обвиняемых — выезд из СИЗО, где они содержатся, заблокирован радикалами. В связи с этим обстоятельством киевский суд предложил перенести заседание на 28 ноября, однако в суде Ростова предложили другую дату — 2 декабря.

Сам Виктор Янукович заявил, что готов ответить на все вопросы украинских следователей, как только ему дадут такую возможность.

«Я заинтересован, чтобы была установлена истина. Я об этом буду говорить тогда, когда мне предоставят возможность», — заверил он, передает ТАСС.

Он также обратился к суду с просьбой не откладывать заседание, запланированное на сегодня. Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк попросил суд отложить заседание на час-полтора, чтобы дождаться, пока бойцов «Беркута» доставят на место.

Читайте также:

Янукович прибыл в ростовский суд для дачи свидетельских показаний

