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Свободы для мэра Переславля-Залесского требуют его жители

Они написали петицию в адрес президента Владимира Путина

Жители Переславля-Залесского просят освободить из-под ареста мэра города Дениса Кошурникова. Они написали петицию в адрес президента. В частности, в ней выражается недовольство тем, что Кошурников находится в СИЗО, в то время как другие фигуранты — под домашним арестом, хотя им предъявлены обвинения в растрате 1 млрд рублей из бюджета.

«Денис Кошурников являлся удачным бизнесменом, а во власть пошел, чтобы навести порядок в своем родном городе. И у него это получалось: строились качественные дороги, восстанавливалось уличное освещение, ремонтировались теплотрассы и т.д.», — цитирует текст петиции ИА «ЯРНОВОСТИ».

Как писали «Известия», мэр Переславля-Залесского обвиняется в превышении должностных полномочий. Он арестован до 16 января 2017 года.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Свободы для мэра Переславля-Залесского требуют его жители

Они написали петицию в адрес президента Владимира Путина

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