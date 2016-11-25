Свободы для мэра Переславля-Залесского требуют его жители

Жители Переславля-Залесского просят освободить из-под ареста мэра города Дениса Кошурникова. Они написали петицию в адрес президента. В частности, в ней выражается недовольство тем, что Кошурников находится в СИЗО, в то время как другие фигуранты — под домашним арестом, хотя им предъявлены обвинения в растрате 1 млрд рублей из бюджета.

«Денис Кошурников являлся удачным бизнесменом, а во власть пошел, чтобы навести порядок в своем родном городе. И у него это получалось: строились качественные дороги, восстанавливалось уличное освещение, ремонтировались теплотрассы и т.д.», — цитирует текст петиции ИА «ЯРНОВОСТИ».

Как писали «Известия», мэр Переславля-Залесского обвиняется в превышении должностных полномочий. Он арестован до 16 января 2017 года.