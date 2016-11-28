Корпоративная пенсия за счет федерального бюджета

Крупные корпорации могут воспользоваться лазейкой в реформе накопительной части пенсии, которую предложил Минфин и ЦБ. Уже имеющиеся корпоративные программы они могут перенастроить так, чтобы уплачивать меньше подоходного налога (НДФЛ) со своих работников, но при этом больше отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) компании делать не будут. В итоге бюджет может недополучить доходы за счет выпадающего НДФЛ, предупреждают представители экспертного сообщества. В Минфине допускают, что такие компании могут быть не допущены к налоговой льготе по ИПК.

Некоторые компании, прежде всего крупный бизнес, сегодня предлагают своим работникам корпоративное пенсионное обеспечение. В рамках таких программ компания обычно заключает договор с выбранным НПФ и за счет собственных средств (или на паритетной основе с работником) формирует именной специальный счет сотруднику. В отличие от обязательной накопительной и тем более солидарной системы такой счет является персональным и не может быть изъят или «заморожен». Корпоративные пенсионные программы часто являются частью социального пакета крупных компаний.



Обсуждаемая сегодня Минфином и ЦБ схема индивидуального пенсионного капитала (ИПК) по конфигурации близка к этой схеме: гражданин может получить возможность отчислять от 1 до 6% от своей зарплаты на свой счет в НПФ. Чтобы стимулировать развитие этой системы, Минфин предусмотрел льготу по НДФЛ.

— Есть риск, что сегодняшние корпоративные пенсионные системы, где есть софинансирование работника, воспользуются этой льготой. Корпорации могут переформатировать уже существующую систему таким образом, что всё останется как прежде, но работник получит вычет по НДФЛ. В результате денег в накопительной системе не прибавится, а потери бюджета будут, — опасается источник «Известий», близкий к Минфину.

Директор департамента корпоративных продаж НПФ Сбербанка Олег Мошляк сообщил «Известиям», что, после того как Минфин и ЦБ представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений, «работодатели активизировались и обращались к нам с просьбой разъяснить нюансы предложенной концепции». Среди опрошенных «Известиями» крупных компаний об интересе к ИПК заявили, например, в «АвтоВАЗе».

— В настоящее время «АвтоВАЗ» прорабатывает возможность и целесообразность применения индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в корпоративной пенсионной программе, — сообщили в пресс-службе компании.

Подобный интерес проявили еще несколько крупнейших компаний, но их представители пожелали остаться анонимными.

В Минфине уверяют, что у компаний будет выбор: либо участвовать в ИПК по правилам, мотивируя работников самостоятельно копить себе на пенсию, либо развивать собственные программы, но без вычета по НДФЛ.

— Мы лишим их налоговых вычетов. Если они добровольно не придут в систему ИПК, то могут продолжать делать то, что делают, но — без налоговых льгот, — сообщил «Известиям» замминистра Алексей Моисеев.



По данным Федеральной налоговой службы, НДФЛ в консолидированный бюджет за январь–август поступило 1,87 трлн рублей, что составляет 20% от общего объема поступлений. По данным НАПФ (негосударственная ассоциация пенсионных фондов), на данный момент около 5 млн человек участвуют в корпоративных пенсионных планах. Объем средств в этой системе — чуть более 1 трлн рублей.



По словам Алексея Моисеева, вычет из налоговой базы по НДФЛ предусматривается в размере всех 6%. А поскольку в корпоративных пенсионных планах состоят обычно люди с доходами выше среднего, федеральный бюджет может потерять десятки миллиардов рублей при неувеличении поступлений платежей в НПФ, опасается источник «Известий».

Возможность применения льгот по ИПК в негосударственном пенсионном обеспечении — это непростой юридический вопрос, считает собеседник «Известий» в крупном НПФ. По его словам, всё будет зависеть от того, смогут ли компании перенастроить свои пенсионные планы так, чтобы отчисления в их рамках засчитывались как ИПК и давали льготу по НДФЛ. Особенно это касается тех конфигураций, где за работника платит только работодатель, а не происходит формирование взносов на паритетной основе. Давать льготу работнику за отчисления самой компании Минфин вряд ли намерен, уверен собеседник издания.

Повышая выгоду системы ИПК введением льготы по НДФЛ, логично предусмотреть подобную льготу и в корпоративных пенсионных программах, считает заместитель исполнительного директора НПФ «Благосостояние» по стратегическому развитию Иван Волков.

— Текущее законодательство уже сейчас позволяет работникам получать налоговые вычеты с личных взносов в рамках корпоративных пенсионных планов в пределах стандартного налогового вычета в размере 120 тыс. рублей, — напоминает официальный представитель «Ростелекома». — Концепция может быть интересной для работодателя, если позволит получить льготу по взносам во внебюджетные фонды на сумму отчисления в рамках ИПК.

