Банки высокой концентрации

Доля рынка пяти крупнейших кредитных организаций России в 2017 году может достичь очередного рекорда — 60%, подсчитали для «Известий» аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). Для «большой пятерки» это означает рост прибыли и шансов устоять в случае серьезных проблем, для других игроков такое положение дел чревато снижением конкуренции, а для россиян и компаний — ухудшением доступности финансовых услуг, считают эксперты.

Концентрация банковского сектора на пяти крупнейших кредитных организациях продолжает повышаться. Так, на начало октября удельный вес активов топ-5 достиг 56,9%, увеличившись за III квартал на 0,3 процентного пункта, а за 2015 год и того более — на 2,5 п.п. Причем в число тяжеловесов банковского рынка входят уже не только кредитные организации с участием в капитале государства или госкомпаний, но и одна частная структура — ФК «Открытие».

Активы этих кредитных организаций увеличились почти до 45 трлн рублей, притом что совокупные активы всех российских кредитных организаций с начала 2016-го сократились на 4,3%, достигнув 77,4 трлн рублей (по методике НРА, которая не учитывает данные по кредитным организациям, не раскрывшим отчетность).

Из-за этого с октября 2015-го доля активов 200 мелких банков, в том числе региональных, действовавших в стране на начало октября 2016 года, сократилась более чем на треть — на 1 октября 2016 года она составила всего 0,09% против 0,3% годом ранее.

— В сущности, банковский сектор уже настолько консолидирован на крупных и госорганизациях, что рынок не особенно заметил уход в III квартале трех банков, входивших в топ-100 по активам (Внешпромбанк, Финпромбанк и Росинтербанк). Разве что расходы государства на выплаты вкладчикам снова выросли, — считает директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Представитель Центробанка отметил, что объем активов банков, у которых в 2016 году были отозваны лицензии, на начало 2016 года составлял 1,1 трлн рублей. Таким образом, «чистое» влияние банков, покинувших рынок в течение этого года, на динамику активов банковского сектора составило минус 1,4%.

По прогнозам Карины Артемьевой, темпы роста консолидации будут примерно сохраняться и к концу 2017 года доля рынка «большой пятерки» составит уже 58,5–60%. Причем доля рынка кредитных организаций с участием государства и госкомпаний вырастет еще на пару процентных пунктов в следующем году (сейчас показатель уже превышает 60%).

Для продолжающейся консолидации банковского сектора есть несколько простых причин, считают эксперты. Первая связана с тем, что консолидация — это международный тренд, когда кредитные организации стремятся стать больше, чтобы получить неофициальный статус too-big-to-fail («слишком большой, чтобы обанкротиться»), полагает председатель совета директоров группы Qiwi Борис Ким.

— Для большого банка это означает, что его будут спасать в случае возникновения трудностей, — отметил собеседник «Известий».

Вторая причина носит локальный характер — это продолжающийся кризис. В трудных условиях большим банкам выживать легче, потому что они имеют доступ к дешевым деньгам, которые ЦБ выделяет им на рефинансирование. Третья причина связана со структурой клиентской базы кредитных организаций, продолжает Борис Ким.

— Основой экономики России является крупный бизнес. Крупные компании имеют тенденцию открывать счета в крупных банках просто потому, что это многофилиальный банк и он больше подходит в качестве партнера, чем региональный, — он может организовать финансирование, реализовать зарплатный проект, — сказал эксперт.

Действительно, такое положение дает крупнейшим банкам возможность очень тщательно выбирать клиентов. Чтобы воспользоваться продуктами кредитной организации, уже недостаточно иметь относительно хорошую кредитную историю — банкам нужно множество документов, подтверждающих реальность деятельности и надежности клиента. Поэтому зачастую малые и средние предприниматели сталкиваются с проблемами даже при открытии простого счета. Особенно ощутима концентрация банковского бизнеса в руках крупнейших кредитных организаций в регионах. Вдали от центра из-за малого количества банков доступ к их услугам, особенно для МСП, бывает весьма затруднен.

Еще один фактор усиления концентрации банковского бизнеса связан с зачисткой рынка от недобросовестных игроков: число мелких и средних банков уже сократилось примерно на треть. Сколько продлится оздоровление рынка — пока сказать сложно.

Сделки слияния и поглощения — еще одна причина, по которой крупные игроки концентрируют у себя всё большую долю рынка. Причем этот процесс в первую очередь обусловлен присоединением к себе здоровыми кредитными организациями банков, находящихся в процессе санации.

— Среди причин, с одной стороны, большие возможности роста у крупных банков в связи с тем, что у них есть доступный капитал и фондирование. С другой стороны, работа ЦБ по очистке банковского сектора от недобросовестных игроков и кредитных организаций, проводящих рискованную политику. При этом многие клиенты стали гораздо осмотрительнее относиться к выбору основного обслуживающего банка и выбирать наиболее надежных, крупнейших игроков, — прокомментировал ситуацию член правления, директор финансового департамента ВТБ24 Александр Меленкин.



В Сбербанке указывают, что за последние три года с рынка «ушли» почти 300 банков.



— Они «унесли» с собой средства юридических лиц на 900 млрд и почти 1 трлн вкладов физических лиц. В результате доля каждого из оставшихся банков растет. Часть средств вернулась вкладчикам через АСВ и была частично размещена в более надежных банках. На возросшую дефолтность банков клиенты (особенно юрлица) также отреагировали переводом средств в более надежные банки, — напомнил официальный представитель крупнейшей кредитной организации страны.



Как полагает Борис Ким, консолидация сказалась на уровне конкуренции.



— Балансы крупных банков выглядят гораздо лучше. Отсутствие конкуренции всегда плохо, потому что проигрывает и конечный потребитель, и государство, — считает он.

По словам Бориса Кима, это может означать ухудшение качества и доступности финансовых услуг для малых и средних предприятий, а также простых граждан.

Есть и другой риск, добавляет Карина Артемьева. При возникновении проблем, подобных тем, что ударили по экономике в конце 2014 года, трудности крупного участника будут влиять на весь сектор. Это означает, что объемы господдержки возрастут пропорционально процессу консолидации, заключает эксперт.

Однако представители крупнейших банков не видят особых рисков в высокой концентрации в секторе. Александр Меленкин из ВТБ24 подчеркивает, что «выдавливания» мелких игроков нет, а консолидация — результат конкуренции и работы ЦБ.



— Рисков для себя ВТБ24 не видит, равно как и риска для конкурентной работы сектора. Конкуренция в банковском секторе серьезная. Скорее она становится более цивилизованной, — отметил представитель ВТБ24.



Однако в Федеральной антимонопольной службе «Известиям» сообщили, что усиление концентрации на рынке банковских услуг, безусловно, является одним из факторов, влияющих на конкурентную среду особенно на региональных и локальных рынках, поэтому это не может не беспокоить антимонопольное ведомство.



— При этом необходимо отметить, что данный процесс обусловлен как объективными причинами, в том числе уходом с рынка недобросовестных игроков в результате надзорных действий Банка России, так и иными причинами неконкурентного характера, например наличием неоправданных административных барьеров при оказании отдельных видов банковских услуг, — уточнил официальный представитель антимонопольного ведомства.



В Сбербанке полагают, что не стоит недооценивать крупные региональные банки, которые являются лидерами в своих регионах.



— Они также укрепили свои позиции. Теряют долю в основном карманные банки. Дополнительным фактором стала девальвация: крупнейшие банки традиционно имеют более высокую долю валютных активов и обязательств, что также привело к увеличению их доли рынка только за счет обесценения рубля, — сказал официальный представитель Сбербанка.



В Центробанке не стали комментировать ни оценки НРА, ни выводы экспертов.



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