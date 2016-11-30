Центробанк упускает момент

Банк международных расчетов (БМР) полагает, что российский Центробанк мало вовлечен в процесс изменений и развития рынка моментальных розничных платежей. Такая оценка содержится в отчете БМР о ситуации с этим видом операций в разных странах мира. В отчете указывается, что до 2016 года ЦБ не уделял внимания развитию моментальных платежей и только сейчас проводит исследование новых финансовых технологий. Частично это объясняется рисками, сопутствующими такому виду переводов, уточняют в БМР. Эксперты же уверены, что моментальные платежи внутри страны развиты достаточно и нужно активнее развивать трансграничные операции.



В отчете БМР признает, что моментальные платежи (обычно подразумевается операция по оплате товаров или услуг) — это зона повышенного риска, поэтому нельзя забывать о том, что потенциальные угрозы таких переводов нужно тщательно просчитывать и определять методы их устранения. Именно с этим связаны проблемы с развитием этого вида платежей.

«В некоторых случаях такие риски и размер инвестиционных затрат на внедрение моментальных платежей, наряду с проблемами координации, могут препятствовать их развитию», — говорится в исследовании БМР. При этом в разных странах существуют свои подходы к решению возникающих проблем: где-то справляются с ними более успешно, где-то — с трудом.

Вовлеченность российского ЦБ в процесс развития рынка моментальных платежей в БМР оценили как низкую. Банк расчетов поставил нашего регулятора на одну ступеньку с коллегами из Турции.

«В России ЦБ не уделял внимания развитию моментальных платежей до 2016 года. Только сейчас Банк России проводит исследование новых финансовых технологий, в том числе моментальных платежей», — указано в материалах международного института. Его основной претензией к Центробанку является то, что тот не предоставляет операторам систем моментальных платежей внутридневную ликвидность по беззалоговым сделкам.

В Центробанке не ответили на запрос «Известий». Однако председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров (ранее занимал должность директора департамента регулирования расчетов ЦБ) рассказал, что регулятор планирует завершить подготовку исследования новых финансовых технологий, о которых упоминается в отчете БМР, до конца года. После этого документ будет вынесен на обсуждение. По сведениям собеседника «Известий», особое внимание будет уделяться именно развитию моментальных платежей, причем не внутристрановых, а международных — в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

— В докладе БМР речь идет не только о моментальных внутристрановых платежах, но и трансграничных, то есть о платежах между центральными банками и кредитными организациями разных государств. Внутри России уже существует система поддержки моментальных переводов, а в налаживании международных действительно есть проблема, — сказал Роман Прохоров.

По его словам, сегодня ничто не мешает активнее развивать трансграничные платежи между странами ЕАЭС, ибо соответствующий фундамент в виде различных соглашений уже заложен. Но их нужно менять и дорабатывать с учетом специфики проведения таких переводов, в частности по управлению ликвидностью и фрод-мониторингу (контроль за мошенническими операциями).

— Обычно платежные поручения исполняются по мере поступления, но в случае с международными переводами сначала собирается несколько поручений — так называемые рейсы — и только затем они отправляются. Такая система может работать и дальше, но к ней нужно добавить возможности для тех, кому платежи нужны срочно, — отметил эксперт.



Проще говоря, международные мгновенные переводы являются мгновенными лишь номинально, поскольку процесс затягивается из-за специфики этой операции.



К тому же необходимо предвидеть и возможные риски, например, с точки зрения международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — отмены и возврата платежей, мошеннических и ошибочных операций.

С Романом Прохоровым соглашаются и другие эксперты: качество внутрироссийских моментальных платежей уже достаточно высоко, и необходимые условия для их дальнейшего развития созданы. Доказательством этого может служить международная популярность некоторых российских платежных сервисов, которые позволяют анонимно и быстро переводить электронные деньги по всему миру.

Как рассказал «Известиям» официальный представитель банка «Русский стандарт», в России сфера моментальных платежей уже получила достаточное развитие и продолжает быть востребованной.



— Спрос на такого рода услуги стабильно высокий, обороты растут, несмотря на общий спад в экономике. Дополнительным маркером являются жесткие требования регулятора к обеспечению доступности, качеству и непрерывности услуг, — заявил он.

Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов приводит оценку рынка моментальных платежей на данный момент — порядка 100—120 млрд рублей.



— Темпы роста в этом сегменте несколько замедлились в последние пару лет. Это связано прежде всего с насыщением рынка различными способами моментальной оплаты, в результате чего был достигнут некий максимум возможностей моментальных платежей — сейчас рынок растет в основном за счет новых сопутствующих услуг, — отметил эксперт.



Что касается трансграничных платежей, то, как полагает представитель банка «Русский стандарт», от внутристрановых они отличаются только необходимостью дополнительного контроля в части соблюдения налогового законодательства и комплаенса (набор функций, позволяющий управлять рисками).

При этом, как подчеркивают собеседники «Известий», рынок меняется в соответствии с развитием технологий и запросами клиентов.

— До сих пор наиболее крупным сегментом рынка моментальных платежей можно считать платежные терминалы, поскольку они получили наибольшее развитие в последние несколько лет, — отметил Виктор Достов.

Он добавил, что терминалы уже теряют рынок в силу ряда причин. Во-первых, ЦБ стал гораздо жестче регулировать этот сегмент, что привело к вытеснению недобросовестных игроков и снижению числа активных устройств. Во-вторых, очень быстро растет популярность моментальных платежей через мобильные приложения, интернет-банк, электронные кошельки и другие дистанционные каналы.

Справка «Известий»

Банк международных расчётов (Bank for International Settlements, BIS) - международная финансовая организация, а также официальный форум центральных банков. Выполняет особую функцию «банка центральных банков».

Создан в 1930 году центральными банками Англии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Японии и группой коммерческих банков. В настоящее время акционерами БМР являются 60 центральных банков, в том числе Банк России.