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В отношении главы Службы охраны ФСО Лопырева возбуждено уголовное дело

Об этом «Известиям» сообщили в Следственном комитете РФ

В отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО РФ генерала Геннадия Лопырева возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Об этом «Известиям» сообщили в Следственном комитете РФ.

«Лопырев задержан, ему предъявлено обвинение. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что Лопырева задержали по итогам внутренней проверки, выявившей нарушения.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В отношении главы Службы охраны ФСО Лопырева возбуждено уголовное дело

Об этом «Известиям» сообщили в Следственном комитете РФ

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