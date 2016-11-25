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Аваков пообещал восстановить контроль над Донбассом в течение двух лет

Глава украинского МВД подчеркнул, что ключевую роль в этом будет играть нацгвардия Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что якобы в ближайшие два года Киевом будет проведена операция по «возвращению Донбасса в состав Украины».

Об этом украинский министр сказал во время расширенного заседания военного совета нацгвардии при участии секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, передает пресс-служба ведомства.

«Важнейшую роль в ней играет нацгвардия. Всё то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу», — отметил Аваков.

Он подчеркнул, что по этой причине «военизированная компонента должна быть готова лучше, чем правоохранительная».

Президент Украины Петр Порошенко ранее неоднократно заявлял, что военного решения проблемы Донбасса не существует.

Так, в конце октября он призвал противников Минских соглашений подумать об альтернативах переговорному процессу и проявить политическую ответственность.

Президент обозначил два альтернативных сценария: военный конфликт и открытое наступление на РФ, при этом он призвал своих коллег сравнивать военные бюджеты и возможности, а также взять на себя ответственность за будущие жертвы.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал обе альтернативы ложными.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Аваков пообещал восстановить контроль над Донбассом в течение двух лет

Глава украинского МВД подчеркнул, что ключевую роль в этом будет играть нацгвардия Украины

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