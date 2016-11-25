Российские ученые научились выращивать мозг в пробирке

Разработка позволит изучать ранее неизвестные науке механизмы человеческой памяти
Ученые из Нижегородской медицинской академии научились выращивать в пробирках компоненты мозга. Специалисты разработали собственную революционную технологию выращивания вещества.
Биоматериал для выращивания искусственного мозга отбирается у мышей, рассказала руководитель центральной научно-исследовательской лаборатории Ирина Мухина.
Собранные компоненты помещают в специальную среду в пробирке, а затем оказывают на ткань определенное воздействие. Ткань начинает реагировать на раздражители.
В результате начинает формироваться собственная нейронная сеть с памятью, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Разработка позволит российским биологам изучать ранее неизвестные науке механизмы человеческой памяти, а также работать над изобретением новейших препаратов для лечения расстройств памяти, например, болезни Паркинсона.
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