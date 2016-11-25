СК не получал документов в отношении гендиректора «Почты России»

Следственный комитет пока не получал из Генпрокуратуры никаких материалов на возбуждение уголовного дела против гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова.

«Как только они поступят, они будут рассмотрены в установленном порядке, будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее сообщали «Известия», Генпрокуратура заподозрила Страшнова в злоупотреблении полномочиями и направила в СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела по соответствующей статье. По данным надзорного ведомства, в июне 2015 года руководителю «Почты России» было выплачено вознаграждение в сумме около 95 млн рублей.

Премия была рассчитана исходя из прибыли предприятия за 2014 год. Однако, по данным Генпрокуратуры, прибыль образовалась за счет получения финансирования из федерального бюджета. «Почта» получила от государства 5,4 млрд рублей, что перекрыло ее убыток в размере 4 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, в результате выплаты Страшнову премии «Почте России» был причинен «существенный вред».