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Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

О самых востребованных пляжных и горнолыжных курортах — в инфографике «Известий»

Ассоциация туроператоров России опубликовала список стран, которые пользуются наибольшей популярностью среди россиян. Верхние строчки заняли теплые государства, большая часть которых безвизовые.

Путешественники сделали свой выбор в пользу курортов Таиланда, причем они одинаково востребованы среди жителей Москвы и регионов. Популярны также поездки во Вьетнам, ОАЭ, Гоа и Кубу.

Что касается горнолыжных курортов, то здесь по-прежнему лидирует Европа, а именно: Австрия, Франция, Италия и Болгария. В этом направлении конкуренцию зарубежным направлениям составляют российские. По данным туроператоров, в тройку самых востребованных мест входят Красная Поляна, Домбай и Приэльбрусье. Россияне также активно интересуются экскурсионными программами: многие, в частности, планируют путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхатьО самых востребованных пляжных и горнолыжных курортах — в инфографике «Известий»

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Инфографика

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

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