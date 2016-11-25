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Росавиация добьется от Киева отмены ввода запретных зон над Крымом

В ведомстве подчеркнули, что решение Украины о проведении ракетных стрельб противоречит требованию ИКАО и является нарушением всех международных соглашений

Официальный представитель Росавиации Сергей Извoльский заявил, что ведомство добьется от Украины отмены ввода запретных зон.

Ранее Росавиация информировала, что украинская сторона нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке заявила о намерении 1 и 2 декабря провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.

Сергей Извoльский подчеркнул, что принятие таких решений противоречит требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) и должно быть незамедлительно отменено.

При этом он допустил запрет на полеты в районе Крыма, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

«Производство полетов в зонах запретов проводиться не будет в том случае, если Украина не отменит своего решения», — передает слова представителя ведомства агентство ТАСС.

Извoльский подчеркнул, что «все авиакомпании уведомлены о том, что Украина ввела неправомочные ограничения полетов».

«Российская Федерация предпринимает все необходимые меры и действия для того, чтобы безусловно обеспечить безопасность полетов как для российских эксплуaтaнтов, так и для зарубежных компаний», — подытожил он.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Росавиация добьется от Киева отмены ввода запретных зон над Крымом

В ведомстве подчеркнули, что решение Украины о проведении ракетных стрельб противоречит требованию ИКАО и является нарушением всех международных соглашений

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