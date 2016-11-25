Росавиация добьется от Киева отмены ввода запретных зон над Крымом

Официальный представитель Росавиации Сергей Извoльский заявил, что ведомство добьется от Украины отмены ввода запретных зон.



Ранее Росавиация информировала, что украинская сторона нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке заявила о намерении 1 и 2 декабря провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.



Сергей Извoльский подчеркнул, что принятие таких решений противоречит требованиям Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО) и должно быть незамедлительно отменено.



При этом он допустил запрет на полеты в районе Крыма, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом.

«Производство полетов в зонах запретов проводиться не будет в том случае, если Украина не отменит своего решения», — передает слова представителя ведомства агентство ТАСС.



Извoльский подчеркнул, что «все авиакомпании уведомлены о том, что Украина ввела неправомочные ограничения полетов».



«Российская Федерация предпринимает все необходимые меры и действия для того, чтобы безусловно обеспечить безопасность полетов как для российских эксплуaтaнтов, так и для зарубежных компаний», — подытожил он.

