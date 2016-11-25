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Пятница,
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Эрдоган готов ввести в Турции смертную казнь

Для этого президенту потребуется только одобрение парламента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов подписать закон о введении в стране смертной казни. Об этом глава турецкого государства предупредил Евросоюз. Для того чтобы подписание этого документа стало возможным, Эрдогану потребуется получить одобрение от турецкого парламента.

«Демократия — это уважение воли народа», — пояснил Эрдоган свою угрозу ЕС, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в ЕС неоднократно предупреждали Анкару о том, что введение такой меры наказания поставит точку на переговорах о членстве Турции в Евросоюзе.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Эрдоган готов ввести в Турции смертную казнь

Для этого президенту потребуется только одобрение парламента

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