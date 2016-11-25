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Страшнов не видит причин отказываться от премии в 95,4 млн рублей

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов назвал не совсем понятными претензии Генпрокуратуры

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов не видит причин отказываться от бонуса в 95,4 млн рублей, начисленного ему государством, и считает не совсем понятными претензии Генпрокуратуры РФ.

Об этом он заявил сегодня, 25 ноября.

«Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус не я себе начисляю, этот бонус начисляет мне государство»,  цитирует его «РИА Новости».

Более того, по его мнению, отмена вознаграждения станет плохим прецедентом для рынка.

В этой связи Страшнов считает не совсем понятными претензии Генпрокуратуры РФ, хотя и готов в любой момент дать подробные объяснения происхождению премии.

Напомним, что Генпрокуратуре кажется подозрительным вознаграждение гендиректора «Почты России» в размере 95,4 млн рублей по итогам 2014 года.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Страшнов не видит причин отказываться от премии в 95,4 млн рублей

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов назвал не совсем понятными претензии Генпрокуратуры

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