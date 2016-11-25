Источник в ДНР: журналистов «Дождя» скоро отпустят домой

С задержанными в Донбассе журналистами телеканала «Дождь» всё в порядке, скоро их доставят на границу и отпустят домой, заявил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР).

Источник сообщил, что журналистов Сергея Ерженкова и Василия Полонского задержали из-за нарушения законов ДНР. Он пообещал, что ситуация будет разрешена в течение нескольких ближайших часов, передает «РИА Новости».

«С ними всё в порядке. Они отправятся домой, их доставят к границе», — сообщил источник.

Напомним, ранее в пятницу телеканал «Дождь» сообщил, что его съемочная группа в Донбассе перестала выходить на связь. Информацию о задержании подтвердил один из журналистов Василий Полонский.