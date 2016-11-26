СМИ: Переговоры по ограничению добычи нефти сорваны

Переговоры по ограничению добычи нефти сорваны из-за отказа Саудовской Аравии участвовать во встрече.

Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Свой отказ представители Саудовской Аравии аргументировали тем, что странам картеля необходимо разрешить внутренние противоречия, прежде чем приглашать за стол переговоров государства, не входящие в ОПЕК, сообщает ТАСС.

Вместо переговоров в понедельник, 28 ноября, состоится внутреннее совещание стран-участниц картеля, призванное решить вопрос с позициями Ирана и Ирака, которые требуют для себя уступок.

Во встрече с ОПЕК должна была принять участие и Россия, которая тоже не входит в эту международную организацию.

Читайте также: Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти