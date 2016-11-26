СМИ: Переговоры по ограничению добычи нефти сорваны

Саудовская Аравия отказалась участвовать во встрече с ОПЕК
Переговоры по ограничению добычи нефти сорваны из-за отказа Саудовской Аравии участвовать во встрече.
Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Свой отказ представители Саудовской Аравии аргументировали тем, что странам картеля необходимо разрешить внутренние противоречия, прежде чем приглашать за стол переговоров государства, не входящие в ОПЕК, сообщает ТАСС.
Вместо переговоров в понедельник, 28 ноября, состоится внутреннее совещание стран-участниц картеля, призванное решить вопрос с позициями Ирана и Ирака, которые требуют для себя уступок.
Во встрече с ОПЕК должна была принять участие и Россия, которая тоже не входит в эту международную организацию.
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