Меркель: 100 тыс. мигрантов покинет Германию до конца года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель готовится к депортации беженцев
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что около 100 тыс. мигрантов, которые не получили право на пребывание в стране, покинут Германию.
Об этом она заявила в пятницу, 25 ноября, выступая на партийной конференции ХСС.
Большая часть – 60 тыс., покинут Германию добровольно, в рамках программ по возвращению, но треть придется выдворять насильно.
Депортация будет возложена на федеральные земли и отказываться от такой почетной миссии Меркель настойчиво не рекомендовала.
Меркель заметила, что принять всех беженцев страна не может, даже если речь идет о жителях таких стран, как Афганистан, где идет гражданская война.
«Невозможно, чтобы все юноши и девушки из Афганистана переселились в Германию», – цитирует ее ТАСС.
Читайте также: Меркель: Еросоюз и Турция должны выполнять взаимные обязательства