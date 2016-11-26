Меркель: 100 тыс. мигрантов покинет Германию до конца года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что около 100 тыс. мигрантов, которые не получили право на пребывание в стране, покинут Германию.

Об этом она заявила в пятницу, 25 ноября, выступая на партийной конференции ХСС.

Большая часть – 60 тыс., покинут Германию добровольно, в рамках программ по возвращению, но треть придется выдворять насильно.

Депортация будет возложена на федеральные земли и отказываться от такой почетной миссии Меркель настойчиво не рекомендовала.

Меркель заметила, что принять всех беженцев страна не может, даже если речь идет о жителях таких стран, как Афганистан, где идет гражданская война.

«Невозможно, чтобы все юноши и девушки из Афганистана переселились в Германию», – цитирует ее ТАСС.

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