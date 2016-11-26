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Экс-кандидат «зеленых» требует пересчитать голоса в трех штатах США

Политик уже направила петицию о пересмотре итогов президентских выборов в штате Висконсин

Экс-кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн намерена подала петицию в избирательную комиссию Висконсина о пересчете голосов на выборах в этом штате.

Кроме того, политик собирается добиться пересмотра итогов голосования в штатах Мичиган и Пенсильвания, в которых республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей из Демпарии США Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом, передает Reuters.

«Комиссия готовится к пересчету голосов за президента США во всём штате, так как был получен запрос от этих кандидатов», — сообщил представитель избирательной комиссии Висконсина Майкл Хаас.

Отмечается, что Джилл Стайн уже собрала около $3,5 млн на проведение пересчета голосов. При этом бывшая кандидат от «зеленых» не претендует на победу ни в одном из этих штатов.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Экс-кандидат «зеленых» требует пересчитать голоса в трех штатах США

Политик уже направила петицию о пересмотре итогов президентских выборов в штате Висконсин

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