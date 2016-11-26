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Администрация президента Обамы признала итоги выборов в США

В сообщении снова упоминаются «попытки России навредить избирательному процессу»

Белый дом признал итоги выборов президента США. Как говорится в сообщении администрации Барака Обамы, результаты выборов «точно отражают волю американского народа».

 «Мы полагаем, что наши выборы были свободными и справедливыми с точки зрения кибербезопасности», — говорится в сообщении американской администрации.

При этом власти США не забыли упомянуть Кремль, который, как уверены в Белом доме, пытался якобы оказать влияние на исход выборов.

8 ноября избранным президентом США стал республиканец Дональд Трамп, набравший 290 голосов выборщиков.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Администрация президента Обамы признала итоги выборов в США

В сообщении снова упоминаются «попытки России навредить избирательному процессу»

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