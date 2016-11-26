Администрация президента Обамы признала итоги выборов в США

Белый дом признал итоги выборов президента США. Как говорится в сообщении администрации Барака Обамы, результаты выборов «точно отражают волю американского народа».

«Мы полагаем, что наши выборы были свободными и справедливыми с точки зрения кибербезопасности», — говорится в сообщении американской администрации.

При этом власти США не забыли упомянуть Кремль, который, как уверены в Белом доме, пытался якобы оказать влияние на исход выборов.

8 ноября избранным президентом США стал республиканец Дональд Трамп, набравший 290 голосов выборщиков.