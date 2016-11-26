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Уголовное дело возбудили в отношении генерала ФСО Лопырева

Руководитель службы охраны на Кавказе ФСО России подозревается в получении взяток в особо крупном размере

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Петренко.

Дело возбуждено по материалам ФСО и оперативных служб ФСБ России, уточняется в сообщении.

Руководитель службы охраны на Кавказе ФСО России генерал Геннадий Лопырев подозревается в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

«Лопырев задержан, ему предъявлено обвинение»,  сообщил представитель СКР Петренко.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Уголовное дело возбудили в отношении генерала ФСО Лопырева

Руководитель службы охраны на Кавказе ФСО России подозревается в получении взяток в особо крупном размере

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