Уголовное дело возбудили в отношении генерала ФСО Лопырева

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Петренко.

Дело возбуждено по материалам ФСО и оперативных служб ФСБ России, уточняется в сообщении.

Руководитель службы охраны на Кавказе ФСО России генерал Геннадий Лопырев подозревается в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

«Лопырев задержан, ему предъявлено обвинение», — сообщил представитель СКР Петренко.