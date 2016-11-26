Пушков: «Кастро был из плеяды великих, поменявших мир»

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Алексей Пушков выразил соболезнования гражданам Кубы в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Ранее «Известия» сообщили, что революционер ушел из жизни в возрасте 90 лет.

«Умер Фидель Кастро. Соболезную кубинским друзьям, всему народу Кубы. Кастро был из плеяды великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем», — написал Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Умер Фидель Кастро. Соболезную кубинским друзьям, всему народу Кубы. Кастро был из плеяды Великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2016 г.

При этом глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев заявил, что кончина Фиделя Кастро — это потеря «и для кубинского народа, и для всего человечества».

«Нет сомнения, что Куба под руководством Фиделя выстояла под жесточайшим давлением извне, отстаивая свой суверенитет и свое право на собственное развитие в соответствии с собственными, а не привнесенными национальными интересами», — приводит ТАСС слова Константина Косачева.

Кроме того, глава фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов считает, что кубинский лидер был моральным авторитетом для всего человечества, заложившим основы нравственной политики.

«Ушел один из титанов политики, государственный деятель, человек, который заложил основы нравственной политики, политики, которая прежде всего размышляла о судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира», — пояснил Геннадий Зюганов.

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в кубинской провинции Ориенте. В 1956 году он начал войну против правительства диктатора Батисты вместе с аргентинским революционером Че Геварой. Через три года оппозиции удалось захватить власть на Кубе. Фидель Кастро возглавлял страну в течение 50 лет.

