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Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет

О смерти лидера кубинской революции сообщил его брат Рауль Кастро, об этом также было объявлено по национальному телевидению

Фото: ТАСС/Zuma/Gregg Newton

В возрасте 90 лет умер лидер кубинской революции Фидель Кастро, о его смерти было объявлено по телевидению, сообщение подтвердил СМИ его брат Рауль Кастро.

Брат скончавшегося государственного деятеля сообщил, что Фидель Кастро ушел из жизни в 22.29 по местному времени. Согласно воле кубинского лидера, его тело будет кремировано в «ранние часы» субботы.

Здоровье Фиделя Кастро ухудшилось в 2006 году, и 31 июля он передал полномочия главы госсовета и совета министров Кубы своему брату Раулю, напоминает «РИА Новости».

Государственный и политический деятель Кубы, революционер Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года в провинции Ориенте. В 1953 году он возглавил восстание против диктатора Батисты, но затем его заключили в тюрьму, где он пробыл два года. С 1956 года Кастро начал войну против правительства Батисты вместе с аргентинским революционером Че Геварой. Через три года оппозиции удалось захватить власть на Кубе.

Фидель Кастро возглавлял страну в течение 30 лет, являлся также главнокомандующим вооруженными силами и председателем совета национальной обороны страны.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 летО смерти лидера кубинской революции сообщил его брат Рауль Кастро, об этом также было объявлено по национальному телевидению

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