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Константин Косачев: жизнь Кастро — пример несгибаемого служения Родине

Кубинское общество сплотилось вокруг Кастро, поэтому любые попытки США сломить Остров свободы не дали результата

Фото: TASS/AP/Charles Tasnadi

В возрасте 90 лет умер лидер кубинской революции Фидель Кастро, о его смерти было объявлено по телевидению, сообщение подтвердил СМИ его брат — Рауль Кастро.

Брат скончавшегося государственного деятеля сообщил, что Фидель Кастро ушел из жизни в 22.29 по местному времени. Власти Кубы объявили девятидневный национальный траур в связи с кончиной Кастро.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сказал «Известиям», что жизнь и деятельность Фиделя Кастро заслуживают всяческого уважения и подражания.

— Безусловно, личность Фиделя Кастро вызывает очень сильные эмоции, а значит, и споры. Я бы охарактеризовал Кастро со знаком плюс. И это оценка не его идеологических предпочтений, а его несгибаемой личности. Кастро своей деятельностью имел очень сильное влияние на судьбы мира. Людей такого масштаба в мировой истории не так уж много. Он всей своей жизнью и результатами своего труда доказал, что политическая воля, ориентированная на национальные интересы своей страны, сильнее любых внутренних и внешних факторов. Кастро доказал, что любые попытки сломить волю народа не приводят к успеху. Очевидно, что кубинское общество сплотилось вокруг него. Именно поэтому любые попытки США или ЕС сломить Кубу не дали результата. В этом и есть главный вывод жизни и политической несгибаемости Кастро. Он заслуживает всяческого уважения и, если хотите, подражания, — сказал сенатор.

Соболезнования в адрес родных и близких Кастро направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что под руководством Кастро Куба смогла стать влиятельным членом международного сообщества.

— Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории, — подчеркнул Путин.

При этом наряду с многочисленными соболезнованиями жители американского штата Флорида, где живет более миллиона выходцев с Кубы, праздновали смерть Кастро песнями и танцами.

Правительство страны сообщило, что Фиделя Кастро похоронят 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

— Согласно воле, выраженной товарищем Фиделем, его тело будет кремировано в ранние часы субботы, — заявил по телевидению Рауль Кастро.

Здоровье лидера кубинской революции ухудшилось в 2006 году, а 31 июля он передал властные полномочия своему брату — Раулю Кастро.

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года на Кубе. С 1953-го он возглавил группу повстанцев, которые развязали партизанскую борьбу против диктаторского режима Батисты. Позже Кастро был посажен в тюрьму, где провел два года. После освобождения по амнистии Кастро вместе с аргентинским революционером Че Геварой возобновил борьбу против кубинского режима. В 1959 году повстанцы во главе с Фиделем Кастро, которого прозвали команданте, одержали победу и захватили власть в стране. С этих пор Кастро правил Кубой.

Фидель Кастро

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Константин Косачев: жизнь Кастро — пример несгибаемого служения Родине

Константин Косачев: жизнь Кастро — пример несгибаемого служения РодинеКубинское общество сплотилось вокруг Кастро, поэтому любые попытки США сломить Остров свободы не дали результата

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