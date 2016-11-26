Константин Косачев: жизнь Кастро — пример несгибаемого служения Родине

В возрасте 90 лет умер лидер кубинской революции Фидель Кастро, о его смерти было объявлено по телевидению, сообщение подтвердил СМИ его брат — Рауль Кастро.

Брат скончавшегося государственного деятеля сообщил, что Фидель Кастро ушел из жизни в 22.29 по местному времени. Власти Кубы объявили девятидневный национальный траур в связи с кончиной Кастро.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев сказал «Известиям», что жизнь и деятельность Фиделя Кастро заслуживают всяческого уважения и подражания.

— Безусловно, личность Фиделя Кастро вызывает очень сильные эмоции, а значит, и споры. Я бы охарактеризовал Кастро со знаком плюс. И это оценка не его идеологических предпочтений, а его несгибаемой личности. Кастро своей деятельностью имел очень сильное влияние на судьбы мира. Людей такого масштаба в мировой истории не так уж много. Он всей своей жизнью и результатами своего труда доказал, что политическая воля, ориентированная на национальные интересы своей страны, сильнее любых внутренних и внешних факторов. Кастро доказал, что любые попытки сломить волю народа не приводят к успеху. Очевидно, что кубинское общество сплотилось вокруг него. Именно поэтому любые попытки США или ЕС сломить Кубу не дали результата. В этом и есть главный вывод жизни и политической несгибаемости Кастро. Он заслуживает всяческого уважения и, если хотите, подражания, — сказал сенатор.

Соболезнования в адрес родных и близких Кастро направил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что под руководством Кастро Куба смогла стать влиятельным членом международного сообщества.

— Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории, — подчеркнул Путин.

При этом наряду с многочисленными соболезнованиями жители американского штата Флорида, где живет более миллиона выходцев с Кубы, праздновали смерть Кастро песнями и танцами.

Правительство страны сообщило, что Фиделя Кастро похоронят 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

— Согласно воле, выраженной товарищем Фиделем, его тело будет кремировано в ранние часы субботы, — заявил по телевидению Рауль Кастро.

Здоровье лидера кубинской революции ухудшилось в 2006 году, а 31 июля он передал властные полномочия своему брату — Раулю Кастро.

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года на Кубе. С 1953-го он возглавил группу повстанцев, которые развязали партизанскую борьбу против диктаторского режима Батисты. Позже Кастро был посажен в тюрьму, где провел два года. После освобождения по амнистии Кастро вместе с аргентинским революционером Че Геварой возобновил борьбу против кубинского режима. В 1959 году повстанцы во главе с Фиделем Кастро, которого прозвали команданте, одержали победу и захватили власть в стране. С этих пор Кастро правил Кубой.

Фидель Кастро

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Кубинские революционеры Че Гевара и Фидель Кастро (слева направо). Фото сделано 26 июля 1953 года, когда группа молодых повстанцев во главе с Фиделем атаковала казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба и казармы Карлос Мануэль де Сеспедес в городе . Именно эти атаки положили начало партизанской борьбе против режима Фульхенсио Батисты, которая закончилась победой революции 1 января 1959 года. Фотохроника ТАСС.

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Фото сделано в 1958 году. На переднем плане - Рауль Кастро, Фидель Кастро - второй справа, а команданте Че Гевара - второй слева. Фото: TASS/Imago/imago stock&people

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Лидер кубинской революции Фидель Кастро выступает перед огромной толпой в Санта-Клара 7 января 1959 года. Его солдаты стоят наизготовке с оружием, чтобы защитить его от любых неприятных инцидентов. Фото: TASS/AP Photo/Harold Valentine

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Кубинские лидеры идут рука об руку во главе похоронной процессии 5 марта 1960-го года после взрыва бомбы на кубинском судне La Coubre в гавани Гаваны. Слева направо: Фидель Кастро; первый президентот после Батисты на Кубе Освальдо Дортико; Эрнесто "Че" Гевара; Министр обороны Аугусто Мартинес-Санчес; Министр экологии Антонио Нуньес-Хименес; американец Уильям Морган из Толедо, штат Огайо; испанец Элой Гутьеррес Менойо. Морган стал американским кубинцем и симпатизировал революционерам после того, как его друг был убит полицией президента Батисты. Позже он был казнен в 1961-м году, его обвинили в антикоммунистической деятельности. Фото: TASS/AP Photo

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Фидель Кастро, революционный герой Кубы, подписывает договор, в результате которого он станет премьер-министром. Фото сделано 16 февраля 1959, в Гаване, Куба. Слева - президент Мануэль Уррутиа ждет, чтобы поставить свою подпись на документе. Фото: TASS/AP/ Harold Valentine

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Фидель Кастро в качестве премьер-министра высиупает перед членами Организации Объединенных Наций. Фото: TASS/AP Photo

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Писатель Эрнест Хемингуэй и премьер-министр Кубы Фидель Кастро обмениваются любезностями после того, как Кастро выиграл личное первенство в ежегодном турнире по рыбной ловле. 15 мая 1960 года Кастро поймал пять рыб весом 286 фунтов. Фото:TASS/AP Photo

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Советский лидер Никита Хрущев с приехавштм в гости кубинским премьером Фиделем Кастро на мавзолее Ленина на Красной площади в Москве во время празднования Дня труда 1 мая 1963 г. Фото: TASS/AP Photo

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Фидель Кастро в узбекском колхозе. 1961 год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Смирнов

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Озеро Байкал. Фидель Кастро с подаренным медвежонком Байкалом. 1963 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Смирнов

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Зима 1964 года, Московская область. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (справа) и лидер кубинской революции Фидель Кастро (слева) во время загородной прогулки на лыжах. Фотохроника ТАСС

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23 июля 1961 года, Гавана. Премьер-министр Кубы Фидель Кастро и первый космонавт планеты Юрий Гагарин (слева направо) беседуют во время визита Гагарина на Кубу. Фото: ТАСС/Валентин Соболев

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Первый секретарь Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в Большом театре беседует с балериной Майей Плисецкой в 1963 году. Фото: ТАСС/ Владимир Савостьянов

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1 февраля 1974 года во время визита Брежнева на Кубу. Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель государственного Совета Кубы Фидель Кастро во время встречи. Фотохроника ТАСС

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Фото сделано 3 апреля 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и Фидель Кастро во время встречи на Кубе. Фото: ТАСС/Завьялов Владимир, Песов Эдуард

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Куба. 2 апреля 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (второй слева), его супруга Раиса Максимовна Горбачева (слева) и Фидель Кастро (второй справа) с супругой во время встречи в резиденции. Фотохроника ТАСС/Будан Виктор

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Фото сделано во время визита президента России Владимира Путина на Кубу 11 июля 2014 года. Фото: TASS/AP/Alex Castro

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Папа Римский Франциск во время визита на Кубу 20 сентября 2015 года беседует с Фиделем Кастро. Фото: TASS/AP/Alex Castro

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Фото сделано 13 февраля 2016 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Фиделем Кастро в Гаване Фото: TASS/AP/Alex Castro

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19 апреля 2016 года Фидель Кастро выступил на закрытии 7-го съезда Коммунистической партии Кубы. Фото: TASS/AP/Ismael Francisco

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