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Горбачев: Кастро — пример творческого и верного служения стране и миру

Первый президент СССР рассказал «Известиям» о российско-кубинских отношениях в советское время и дальнейшем пути развития Кубы

Фотохроника ТАСС/Завьялов Владимир, Песов Эдуард

Ушел из жизни один из самых выдающихся политиков всего XX века — лидер Кубы Фидель Кастро, возглавлявший государство без малого полвека. О том, какое значение для мирового сообщества имела личность команданте с Острова свободы, что станет с Кубой после кончины Кастро и что отец кубинской революции оставил в наследие потомкам, «Известиям» рассказал последний советский лидер и первый президент СССР Михаил Горбачев.

— Скончался Фидель Кастро. Что значит для вас его уход?

— Прощание с таким человеком вызывает большие чувства. Мое поколение — мы все, будучи молодыми, участвовали во всех мероприятиях в защиту Кубы, имели отношение к движению за мир и защиту Кубы. Это была выдающаяся личность, которая сумела, конечно, при поддержке и нашей, и других стран, в том числе латиноамериканских, выстоять всю блокаду, которая над нами велась со стороны Америки. В таких условиях он смог отстроить государство, современную страну по культуре, образованию, медицине.

— Куба как-то поменяется с его уходом?

— Я думаю, что Куба будет и дальше идти своей дорогой. Слишком много поколений отдали силы для создания современной Кубы. Поэтому они будут преданы тому пути, на который стали. Надо сказать, что, конечно, необходимо вспомнить, с чего начинал Фидель Кастро. Начинал он с высадки группы людей, которые очень много отдали Кубе. И кубинский народ тоже много отдал своей стране. Конечно, с учетом последних лет, свободных лет кубинцы имеют уже другую политику, но я уверен, что народ будет защищать всё то, что создали вместе с Фиделем Кастро. И, кроме того, надо учитывать очень сильную моральную сторону. Это фигура, которая в XX веке находится в числе самых выдающихся людей — которые не прогнулись и не поддались давлению со стороны, а остались верными своему выбору. Фидель Кастро в этом смысле давал пример. Он пример для других, в том числе для нас.

— Можно ли Кубу при Кастро назвать самым верным союзником СССР?

— Когда мне пришлось активно заниматься государственными делами, в это время отношения между нашей страной и Кубой были очень хорошими. Они и потом остались хорошими. Хотя, честно говоря, Фидель Кастро переживал из-за перестройки в СССР и высказывал опасения. Наши внутренние процессы в Советском Союзе, которые вылились даже в то, что произошли перевороты, вызвали у него очень большое огорчение. И отношения с Кубой менялись, но всё же мы всегда оставались друзьями. И мы ценили ту историю, которая сложилась и складывалась благодаря усилиям многих поколений.

— Какое главное наследие оставил после себя Кастро?

— То, что Фидель Кастро оставил сегодня нынешнему поколению — не только на Кубе, но и во всем мире, — это пример творческого, верного служения своей стране и мировому сообществу. Это останется навсегда. Это, возможно, главное наследство от Фиделя Кастро, которое нам остается.

Фидель Кастро

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Горбачев: Кастро — пример творческого и верного служения стране и миру

Горбачев: Кастро — пример творческого и верного служения стране и мируПервый президент СССР рассказал «Известиям» о российско-кубинских отношениях в советское время и дальнейшем пути развития Кубы

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