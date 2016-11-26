Горбачев: Кастро — пример творческого и верного служения стране и миру

Ушел из жизни один из самых выдающихся политиков всего XX века — лидер Кубы Фидель Кастро, возглавлявший государство без малого полвека. О том, какое значение для мирового сообщества имела личность команданте с Острова свободы, что станет с Кубой после кончины Кастро и что отец кубинской революции оставил в наследие потомкам, «Известиям» рассказал последний советский лидер и первый президент СССР Михаил Горбачев.

— Скончался Фидель Кастро. Что значит для вас его уход?

— Прощание с таким человеком вызывает большие чувства. Мое поколение — мы все, будучи молодыми, участвовали во всех мероприятиях в защиту Кубы, имели отношение к движению за мир и защиту Кубы. Это была выдающаяся личность, которая сумела, конечно, при поддержке и нашей, и других стран, в том числе латиноамериканских, выстоять всю блокаду, которая над нами велась со стороны Америки. В таких условиях он смог отстроить государство, современную страну по культуре, образованию, медицине.

— Куба как-то поменяется с его уходом?

— Я думаю, что Куба будет и дальше идти своей дорогой. Слишком много поколений отдали силы для создания современной Кубы. Поэтому они будут преданы тому пути, на который стали. Надо сказать, что, конечно, необходимо вспомнить, с чего начинал Фидель Кастро. Начинал он с высадки группы людей, которые очень много отдали Кубе. И кубинский народ тоже много отдал своей стране. Конечно, с учетом последних лет, свободных лет кубинцы имеют уже другую политику, но я уверен, что народ будет защищать всё то, что создали вместе с Фиделем Кастро. И, кроме того, надо учитывать очень сильную моральную сторону. Это фигура, которая в XX веке находится в числе самых выдающихся людей — которые не прогнулись и не поддались давлению со стороны, а остались верными своему выбору. Фидель Кастро в этом смысле давал пример. Он пример для других, в том числе для нас.

— Можно ли Кубу при Кастро назвать самым верным союзником СССР?

— Когда мне пришлось активно заниматься государственными делами, в это время отношения между нашей страной и Кубой были очень хорошими. Они и потом остались хорошими. Хотя, честно говоря, Фидель Кастро переживал из-за перестройки в СССР и высказывал опасения. Наши внутренние процессы в Советском Союзе, которые вылились даже в то, что произошли перевороты, вызвали у него очень большое огорчение. И отношения с Кубой менялись, но всё же мы всегда оставались друзьями. И мы ценили ту историю, которая сложилась и складывалась благодаря усилиям многих поколений.

— Какое главное наследие оставил после себя Кастро?

— То, что Фидель Кастро оставил сегодня нынешнему поколению — не только на Кубе, но и во всем мире, — это пример творческого, верного служения своей стране и мировому сообществу. Это останется навсегда. Это, возможно, главное наследство от Фиделя Кастро, которое нам остается.



Фидель Кастро

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Кубинские революционеры Че Гевара и Фидель Кастро (слева направо). Фото сделано 26 июля 1953 года, когда группа молодых повстанцев во главе с Фиделем атаковала казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба и казармы Карлос Мануэль де Сеспедес в городе . Именно эти атаки положили начало партизанской борьбе против режима Фульхенсио Батисты, которая закончилась победой революции 1 января 1959 года. Фотохроника ТАСС.

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Фото сделано в 1958 году. На переднем плане - Рауль Кастро, Фидель Кастро - второй справа, а команданте Че Гевара - второй слева. Фото: TASS/Imago/imago stock&people

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Лидер кубинской революции Фидель Кастро выступает перед огромной толпой в Санта-Клара 7 января 1959 года. Его солдаты стоят наизготовке с оружием, чтобы защитить его от любых неприятных инцидентов. Фото: TASS/AP Photo/Harold Valentine

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Кубинские лидеры идут рука об руку во главе похоронной процессии 5 марта 1960-го года после взрыва бомбы на кубинском судне La Coubre в гавани Гаваны. Слева направо: Фидель Кастро; первый президентот после Батисты на Кубе Освальдо Дортико; Эрнесто "Че" Гевара; Министр обороны Аугусто Мартинес-Санчес; Министр экологии Антонио Нуньес-Хименес; американец Уильям Морган из Толедо, штат Огайо; испанец Элой Гутьеррес Менойо. Морган стал американским кубинцем и симпатизировал революционерам после того, как его друг был убит полицией президента Батисты. Позже он был казнен в 1961-м году, его обвинили в антикоммунистической деятельности. Фото: TASS/AP Photo

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Фидель Кастро, революционный герой Кубы, подписывает договор, в результате которого он станет премьер-министром. Фото сделано 16 февраля 1959, в Гаване, Куба. Слева - президент Мануэль Уррутиа ждет, чтобы поставить свою подпись на документе. Фото: TASS/AP/ Harold Valentine

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Фидель Кастро в качестве премьер-министра высиупает перед членами Организации Объединенных Наций. Фото: TASS/AP Photo

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Писатель Эрнест Хемингуэй и премьер-министр Кубы Фидель Кастро обмениваются любезностями после того, как Кастро выиграл личное первенство в ежегодном турнире по рыбной ловле. 15 мая 1960 года Кастро поймал пять рыб весом 286 фунтов. Фото:TASS/AP Photo

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Советский лидер Никита Хрущев с приехавштм в гости кубинским премьером Фиделем Кастро на мавзолее Ленина на Красной площади в Москве во время празднования Дня труда 1 мая 1963 г. Фото: TASS/AP Photo

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Фидель Кастро в узбекском колхозе. 1961 год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Смирнов

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Озеро Байкал. Фидель Кастро с подаренным медвежонком Байкалом. 1963 год Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Смирнов

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Зима 1964 года, Московская область. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (справа) и лидер кубинской революции Фидель Кастро (слева) во время загородной прогулки на лыжах. Фотохроника ТАСС

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23 июля 1961 года, Гавана. Премьер-министр Кубы Фидель Кастро и первый космонавт планеты Юрий Гагарин (слева направо) беседуют во время визита Гагарина на Кубу. Фото: ТАСС/Валентин Соболев

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Первый секретарь Компартии Кубы, премьер-министр Революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в Большом театре беседует с балериной Майей Плисецкой в 1963 году. Фото: ТАСС/ Владимир Савостьянов

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1 февраля 1974 года во время визита Брежнева на Кубу. Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель государственного Совета Кубы Фидель Кастро во время встречи. Фотохроника ТАСС

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Фото сделано 3 апреля 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и Фидель Кастро во время встречи на Кубе. Фото: ТАСС/Завьялов Владимир, Песов Эдуард

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Куба. 2 апреля 1989 г. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев (второй слева), его супруга Раиса Максимовна Горбачева (слева) и Фидель Кастро (второй справа) с супругой во время встречи в резиденции. Фотохроника ТАСС/Будан Виктор

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Фото сделано во время визита президента России Владимира Путина на Кубу 11 июля 2014 года. Фото: TASS/AP/Alex Castro

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Папа Римский Франциск во время визита на Кубу 20 сентября 2015 года беседует с Фиделем Кастро. Фото: TASS/AP/Alex Castro

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Фото сделано 13 февраля 2016 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с Фиделем Кастро в Гаване Фото: TASS/AP/Alex Castro

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19 апреля 2016 года Фидель Кастро выступил на закрытии 7-го съезда Коммунистической партии Кубы. Фото: TASS/AP/Ismael Francisco

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