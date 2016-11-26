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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент РФ подчеркнул, что имя государственного деятеля Кубы по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью кубинского революционера Фиделя Кастро, сообщили в пресс-службе администрации главы государства.

«Выражаю Вам и всему кубинскому народу самые глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции, Вашего брата Фиделя Кастро», — сообщил президент в своей телеграмме главе Госсовета Кубы Раулю Кастро. 

По словам Владимира Путина, под руководством Фиделя Кастро Куба смогла стать влиятельным членом международного сообщества и послужила вдохновляющим примером для многих стран и народов.

«Фидель Кастро был искренним и надежным другом России. Он внес огромный личный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений, тесного стратегического сотрудничества во всех областях», — подчеркивает российский лидер.

Напомним, бессменный руководитель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро скончался 25 ноября на 91-м году жизни. По воле революционера его тело будет кремировано.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент РФ подчеркнул, что имя государственного деятеля Кубы по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории

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