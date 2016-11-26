Москвичи приносят цветы к резиденции посла Кубы после смерти Кастро

Жители Москвы начали приносить цветы и свечи к резиденции посла Кубы в России на улице Спиридоновка в знак скорби по случаю смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как передает ТАСС со ссылкой на дипмиссию республики, об открытии Книги соболезнований будет известно позже. По словам дипломата, сейчас ситуация остается сложной.

Скончался легендарный Ф.Кастро, пример верности своим идеалам. Скорбим.Соболезнуем родным и близким Команданте, всему кубинскому народу. pic.twitter.com/Z2tq3smSUt — Посольство России (@EmbRusCuba) 26 ноября 2016 г.

Ранее «Известия» сообщили, что бессменный руководитель первого социалистического государства в Западном полушарии Фидель Кастро ушел из жизни в пятницу вечером в возрасте 90 лет.