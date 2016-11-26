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Рогозин соболезнует кубинским партнерам в связи с кончиной Кастро

Сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии, вице-премьер России выразил соболезнования на своей странице в Facebook

Вице-премьер правительства России, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин выразил соболезнования кубинским друзьям в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

О смерти 90-летнего политика заявил его брат, лидер Кубы Рауль Кастро в в эфире государственных телеканалов. Райуль Кастро сообщил, что его брат Фидель скончался вечером в пятницу.

«От имени моих коллег по российско-кубинской двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам выражаю искренние соболезнования кубинским друзьям и партнерам в связи с кончиной лидера кубинской революции товарища Фиделя Кастро!» — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы госсовета и совета министров своему брату Раулю.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Рогозин соболезнует кубинским партнерам в связи с кончиной Кастро

Сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии, вице-премьер России выразил соболезнования на своей странице в Facebook

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