Иран может предоставить ВКС России авиабазу в Хамадане

Глава министерства обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что авиабаза «Ноже» в Хамадане может быть предоставлена российским самолетам. Дехган уточнил, что предоставление российским ВКС авиабазы возможно, если этого потребует ситуация в Сирии.

«Если того потребует ситуация и условия (в Сирии. — Ред.), при которых будет необходимо оказать поддержку, мы выполним эту работу», — заявил Дехган, передает «РИА Новости».

Аэродром в Хамадане российские военные самолеты использовали в середине августа этого года. Тогда самолетами ВКС РФ наносились авиаудары по объектам террористических группировок, запрещенных в России.