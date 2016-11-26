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Иран может предоставить ВКС России авиабазу в Хамадане

Об этом заявил министр обороны Исламской Республики Иран Хосейн Дехган

Глава министерства обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что авиабаза «Ноже» в Хамадане может быть предоставлена российским самолетам. Дехган уточнил, что предоставление российским ВКС авиабазы возможно, если этого потребует ситуация в Сирии.

«Если того потребует ситуация и условия (в Сирии. — Ред.), при которых будет необходимо оказать поддержку, мы выполним эту работу», — заявил Дехган, передает «РИА Новости».

Аэродром в Хамадане российские военные самолеты использовали в середине августа этого года. Тогда самолетами ВКС РФ наносились авиаудары по объектам террористических группировок, запрещенных в России.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Иран может предоставить ВКС России авиабазу в Хамадане

Об этом заявил министр обороны Исламской Республики Иран Хосейн Дехган

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