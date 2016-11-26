Сирийские военные установили контроль над крупным кварталом Алеппо

Армия Сирии установила полный контроль над кварталом Масакин-Ханано на востоке Алеппо. «РИА Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар» отмечает, что наступление на квартал, укрепленный боевиками террористических организаций, велось несколько дней.

Первая линия обороны была прорвана сирийскими войсками в понедельник. В настоящее время передовые подразделения уже выдвинулись к следующему рубежу — кварталу Хейдария.

Ситуация в сирийском Алеппо обострилась в последние недели.