Российские эксперты не приедут на встречу нефтедобывающих стран

Эксперты из РФ не будут присутствовать на встрече по обсуждению мер ограничения нефтедобычи, в которой будут участвовать представители стран, входящих и не входящих в ОПЕК.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Вене.

«Я могу подтвердить, что российские эксперты на встречу не приедут», — пояснил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в организации стран ОПЕК, что переговоры по ограничению добычи черного золота были сорваны из-за отказа Саудовской Аравии участвовать во встрече.