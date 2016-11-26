Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Российские эксперты не приедут на встречу нефтедобывающих стран

Об этом сообщил дипломатический источник в Вене

Эксперты из РФ не будут присутствовать на встрече по обсуждению мер ограничения нефтедобычи, в которой будут участвовать представители стран, входящих и не входящих в ОПЕК.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Вене.

«Я могу подтвердить, что российские эксперты на встречу не приедут», — пояснил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в организации стран ОПЕК, что переговоры по ограничению добычи черного золота были сорваны из-за отказа Саудовской Аравии участвовать во встрече.

Читайте также:

Венесуэла хочет обсудить с Россией стабилизацию рынка нефти

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Российские эксперты не приедут на встречу нефтедобывающих стран

Об этом сообщил дипломатический источник в Вене

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке