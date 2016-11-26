Президент Франции призвал к полному снятию торгового эмбарго с Кубы

Лидер Франции Франсуа Олланд призвал к полному снятию торгового эмбарго с Кубы. Выступление политика, посвященное кончине лидера кубинской революции Фиделя Кастро, транслировалось в телеэфире.

Эмбарго негативно сказывается на Кубе, отметил он.

«Я хочу по случаю кончины Фиделя Кастро вновь акцентировать внимание на том, что эмбарго, которое негативно сказывается на Кубе, должно быть полностью снято», — приводит «РИА Новости» слова президента Франции.

«Куба может полноценно присутствовать в международном сообществе, рассматриваться в качестве партнера», — добавил политик.



Фидель Кастро скончался в пятницу в 22.29 по местному времени. Ему было 90 лет, похороны политика состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.