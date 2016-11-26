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Президент Франции призвал к полному снятию торгового эмбарго с Кубы

Франсуа Олланд заявил, что экономические ограничения негативно сказываются на государстве

Лидер Франции Франсуа Олланд призвал к полному снятию торгового эмбарго с Кубы. Выступление политика, посвященное кончине лидера кубинской революции Фиделя Кастро, транслировалось в телеэфире.

Эмбарго негативно сказывается на Кубе, отметил он.

«Я хочу по случаю кончины Фиделя Кастро вновь акцентировать внимание на том, что эмбарго, которое негативно сказывается на Кубе, должно быть полностью снято», — приводит «РИА Новости» слова президента Франции.

 «Куба может полноценно присутствовать в международном сообществе, рассматриваться в качестве партнера», — добавил политик.

Фидель Кастро скончался в пятницу в 22.29 по местному времени. Ему было 90 лет, похороны политика состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Президент Франции призвал к полному снятию торгового эмбарго с Кубы

Франсуа Олланд заявил, что экономические ограничения негативно сказываются на государстве

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