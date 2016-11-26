Задержан бывший и.о. замначальника таможни Внуково

Роман Курзенков, скрывавшийся от следствия и объявленный в международный розыск, задержан на границе с Казахстаном. Бывший и.о. заместителя начальника таможни аэропорта Внуково обвиняется в организации канала по доставке контрабанды из Турции.

В настоящее время Курзенков доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия об аресте, сообщает «РИА Новости».

Курзенков обвиняется в организации канала по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров, предназначенных для продажи на внутреннем рынке России.