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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро

Глава Совета Федерации отметила, что революционер внес вклад в развитие российско-кубинских отношений дружбы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования гражданам Кубы в связи со смертью известного политического деятеля Фиделя Кастро.

Преседатель верхней палаты парламента направила главе Национальной ассамблеи республики Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу письмо, текст которого оказался в распоряжении «Известий»

«Имя великого команданте Фиделя Кастро по праву стало символом борьбы за свободу и независимость. Он снискал искреннюю любовь своего народа, посвятив всю жизнь самоотверженному служению Родине», — написала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Фидель Кастро был выдающимся лидером и руководителем. Кроме того, революционер внес вклад в развитие российско-кубинских отношений дружбы и сотрудничества.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро

Глава Совета Федерации отметила, что революционер внес вклад в развитие российско-кубинских отношений дружбы

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