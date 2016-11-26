Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования гражданам Кубы в связи со смертью известного политического деятеля Фиделя Кастро.



Преседатель верхней палаты парламента направила главе Национальной ассамблеи республики Хуану Эстебану Ласо Эрнандесу письмо, текст которого оказался в распоряжении «Известий»

«Имя великого команданте Фиделя Кастро по праву стало символом борьбы за свободу и независимость. Он снискал искреннюю любовь своего народа, посвятив всю жизнь самоотверженному служению Родине», — написала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Фидель Кастро был выдающимся лидером и руководителем. Кроме того, революционер внес вклад в развитие российско-кубинских отношений дружбы и сотрудничества.