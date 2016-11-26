Американский штат Висконсин пересчитает голоса избирателей

Власти штата Висконсин согласились пересчитать голоса избирателей. Ранее бывший кандидат на высший государственный пост от Партии зеленых Джилл Стайн выступила с этой инициативой.



Стайн намерена добиться пересмотра итогов голосования в Пенсильвании и Мичигане, отмечают СМИ США.

После того как власти Мичигана подсчитали голоса избирателей, победа в выборах досталась республиканцу Дональду Трампу.