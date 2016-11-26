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Дональд Трамп сдержанно прокомментировал смерть Фиделя Кастро

Сообщение политика было опубликовано в его микроблоге в Twitter

Избранный президент США Дональд Трамп отметил факт смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, но воздержался от комментариев.

Такое сообщение республиканец опубликовал 26 ноября в своем микроблоге в Twitter.

«Фидель Кастро мертв!» — написал Дональд Трамп.

Отмечается, что в ходе своей предвыборной кампании республиканец выступал с жесткой критикой в адрес властей Кубы и заявлял о намерении прервать процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Напомним, известный кубинский политический деятель Фидель Кастро скончался вечером 25 ноября на 91-м году жизни. Похороны лидера кубинской революции назначены на 4 декабря. На Кубе объявлен девятидневный траур.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Дональд Трамп сдержанно прокомментировал смерть Фиделя Кастро

Сообщение политика было опубликовано в его микроблоге в Twitter

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