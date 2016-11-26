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Обама соболезнует в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент США отметил, что США — друг и партнер кубинского народа

Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро. 90-летний политик скончался вечером в пятницу.

В заявлении Белого дома говорится, что Фидель Кастро оказал огромное влияние на мир вокруг него. Обама отметил, что отношения США и Кубы почти 60 лет были омрачены «политическими разногласиями», однако в последние годы была проделана большая работа, чтобы устранить противоречия.

«Кубинский народ должен знать, что Соединенные Штаты Америки — их друг и партнер», — добавил Обама.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Обама соболезнует в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент США отметил, что США — друг и партнер кубинского народа

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