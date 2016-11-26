Обама соболезнует в связи с кончиной Фиделя Кастро

Президент США отметил, что США — друг и партнер кубинского народа
Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро. 90-летний политик скончался вечером в пятницу.
В заявлении Белого дома говорится, что Фидель Кастро оказал огромное влияние на мир вокруг него. Обама отметил, что отношения США и Кубы почти 60 лет были омрачены «политическими разногласиями», однако в последние годы была проделана большая работа, чтобы устранить противоречия.
«Кубинский народ должен знать, что Соединенные Штаты Америки — их друг и партнер», — добавил Обама.