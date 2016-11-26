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Трамп назвал Фиделя Кастро диктатором

Среди наследия Кастро избранный президент США отметил бедность, воровство и расстрельные команды

AP/ТАСС John Locher

Республиканец Дональд Трамп, избранный 8 ноября президентом США, назвал Фиделя Кастро, скончавшегося в пятницу вечером, «жестоким диктатором».

Он обещал помогать благосостоянию Кубы и сделать кубинский народ процветающим.

«Сегодня мир отмечает уход жестокого диктатора, который подавлял собственный народ на протяжении почти шести десятилетий», — говорится в заявлении Трампа. Республиканец добавил, что Кастро оставил наследие из воровства, страданий, бедности и отсутствия прав у людей.

«Наследие Фиделя Кастро — это расстрельные команды, воровство, невообразимые страдания, бедность и отказ людям в их фундаментальных правах», — сказал он.

«Хотя трагедии, смерти и боль, вызванные Фиделем Кастро, не могут быть стерты из памяти, наша администрация сделает всё, что сможет, чтобы кубинский народ смог наконец начать путь к процветанию и свободе», — указал Трамп.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Трамп назвал Фиделя Кастро диктатором

Трамп назвал Фиделя Кастро диктаторомСреди наследия Кастро избранный президент США отметил бедность, воровство и расстрельные команды

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