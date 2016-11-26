МО передало Сирии свидетельства применения боевиками иприта

Специалисты Министерства обороны РФ передали представителям национального органа Сирии по осуществлению конвенции Организации по запрещению химического оружия свидетельства применения химоружия в районе населенного пункта Маррет-Умм-Хауш.



Об этом сообщается в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

«Сирийской стороне переданы результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района применения боеприпаса, а также пробы грунта из воронки и пробы из самого боеприпаса», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что эксперты российского ведомства обнаружили в районе населенного пункта неразорвавшуюся минометную мину кустарного производства калибром 240 мм с пробкой в хвостовой части, которая характерна для химических боеприпасов. При анализе грунта в воронке и содержимого мины было установлено наличие отравляющего вещества кожно-нарывного действия типа иприт.

Образцы проб были направлены для исследования в лабораторию Минобороны России. Кроме того, специалисты ведомства сейчас пытаются определить возможные каналы поставки отравляющих веществ в Сирию.