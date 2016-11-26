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МО передало Сирии свидетельства применения боевиками иприта

Сейчас специалисты российского ведомства устанавливают возможные каналы поставки отравляющих веществ в САР

Специалисты Министерства обороны РФ передали представителям национального органа Сирии по осуществлению конвенции Организации по запрещению химического оружия свидетельства применения химоружия в районе населенного пункта Маррет-Умм-Хауш.

Об этом сообщается в пресс-релизе российского оборонного ведомства.

«Сирийской стороне переданы результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района применения боеприпаса, а также пробы грунта из воронки и пробы из самого боеприпаса», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что эксперты российского ведомства обнаружили в районе населенного пункта неразорвавшуюся минометную мину кустарного производства калибром 240 мм с пробкой в хвостовой части, которая характерна для химических боеприпасов. При анализе грунта в воронке и содержимого мины было установлено наличие отравляющего вещества кожно-нарывного действия типа иприт.

Образцы проб были направлены для исследования в лабораторию Минобороны России. Кроме того, специалисты ведомства сейчас пытаются определить возможные каналы поставки отравляющих веществ в Сирию.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

МО передало Сирии свидетельства применения боевиками иприта

Сейчас специалисты российского ведомства устанавливают возможные каналы поставки отравляющих веществ в САР

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